AFA confirma huelga del fútbol argentino en protesta por investigación a Tapia

Tras una reunión de la comisión directiva de representantes de los clubes inscritos en la AFA, se resolvió mantener la medida de fuerza anunciada días atrás y posponer la disputa de los partidos que se suspenderán a la semana del 13 de mayo, dijeron a EFE fuentes de la Liga Profesional argentina.

La medida incluye a todas las categorías del ascenso y los torneos de las divisiones juveniles. Un fallo firmado por el juez Diego Amarante, el pasado 19 de febrero, citó a Tapia a brindar declaración indagatoria en una causa en la que está imputado por presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

El juez, además, prohibió su salida de Argentina “con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos”.

La causa investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esa investigación y el requerimiento de declaración, que alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros directivos, fue interpretada en la máxima autoridad del fútbol argentino como persecutoria y ese es el motivo de convocar el paro.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora del fútbol nacional y la mayoría de los clubes, cuya propiedad está en manos de los socios o afiliados. EFE