Bachi Núñez creó dirección “a medida” para justificar el ascenso de su exchofer

Planillas oficiales evidencian que, hasta la asunción del cartista Basilio “Bachi” Núñez en julio de 2024, la Dirección de Gestión de Transporte de la Presidencia no figuraba en el organigrama del Senado. Los documentos confirman que las funciones del área eran cubiertas por un “encargado de transporte”, un rango significativamente inferior en la escala jerárquica y salarial. Sin embargo, tras la llegada de Núñez a la Presidencia, se formalizó esta nueva repartición de alto nivel para albergar a Mendoza Luque, exchofer de los hermanos en el Chaco.

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Aunque Mendoza Luque figura en los registros de la función pública desde 2014, su historial salarial permaneció estancado en la franja de los G. 3 a G. 4 millones durante casi una década. Fue recién con el ascenso político de su “líder” que sus ingresos experimentaron un aumento significativo. Tras ser comisionado al Senado en 2023 con G. 4.300.000, fue nombrado jefe de despacho de Bachi Núñez, trepando rápidamente a G. 9.230.000 mediante la asignación de “bonos” por responsabilidad.

De encargado a una Dirección

El salto definitivo se concretó con la creación del nuevo cargo de Director de Gestión de Transporte de Presidencia, una maniobra que permitió otorgar una apariencia de legalidad a una remuneración de G. 16.287.700. Este monto ya superaba en más de G. 5 millones lo que percibía el anterior encargado del área hasta junio de 2024, evidenciando un incremento artificial de la estructura de costos para favorecer a un allegado.

La escalada no se detuvo y, para enero de 2025, el ingreso total de Mendoza Luque alcanzó los G. 23.697.700. El análisis de las planillas actuales revela una “cirugía” contable para sostener este privilegio. Se redujeron ciertos beneficios, pero se introdujo el rubro de “escalafón” por G. 3.287.700, garantizando que el exchofer mantenga su remuneración.

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Este patrón de gestión discrecional de rubros también alcanzó a otros operadores de este clan de Villa Hayes. Julio Alejandro González Barboza, cuñado de “Ñoño” Núñez, pasó de percibir G. 4.500.000 en 2023 a cobrar actualmente G. 20.410.000. Casos similares como los de Alberto Rodríguez Bonussi y Anselmo Duarte Samaniego confirman que la lealtad al círculo de confianza de la Presidencia del Congreso se ha convertido en el principal requisito para acceder a niveles salariales privilegiados con fondos del Estado.