Barrios viaja a Barcelona en la convocatoria de 25 jugadores de Simeone

El internacional español se ha perdido los últimos siete encuentros del conjunto madrileño por una lesión muscular, no se ha ejercitado con el grupo desde la dolencia sufrida en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis y su ausencia se daba por segura para el choque ante el equipo azulgrana entre tales hechos, aunque finalmente forma parte de la convocatoria inicial del técnico argentino, que, en cualquier caso, desplaza a todos sus hombres del primer equipo.

Ya está recuperado Nico González, fuera de los últimos cuatro encuentros por una lesión muscular y de vuelta a la citación de Simeone, que ha convocado de nuevo a Julio Díaz, que debutó con nota el pasado sábado con el primer equipo ante el Oviedo, y al portero Salvador Esquivel, el titular en el filial de Primera RFEF y que ejerce también como tercer guardameta habitual de la primera plantilla.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet, Julio Díaz y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.