Desailly, contento por la suspensión a Prestianni y el cambio de actitud de Mourinho

"Estoy contento de que Prestianni no juegue y estoy contento de ver cómo Mourinho ha cambiado su postura (sobre lo que ocurrió en Lisboa). Vinicius puede celebrar en casa o a domicilio, lo hizo el otro día cuando marcó y no hay ningún problema" declaró Desailly en un acto de Laureus, en el que se presentaron los nominados para los premios.

En el encuentro disputado el pasado de 17 de febrero en el Estadio de la Luz, Vinicius denunció ante el árbitro un supuesto insulto racista de Prestianni, que se tapó la boca con la camiseta para dirigirse al delantero brasileño después de que este celebrase su gol con un baile junto al banderín de córner. La UEFA sancionó al argentino, con esos indicios más la denuncia del madridista.

El Real Madrid acabó imponiéndose al equipo portugués en el partido de vuelta en el Bernabeu por 2-1 (3-1 en el global) en un partido en el que Vinicius Jr marcó y volvió a celebrar bailando.

"El problema que hay es que existe una mala percepción acerca de Vinicius y tenemos que acabar con ella para aceptar el hecho de que hay cosas que tienen que cambiar. Es inaceptable que estas ofensas ocurran dentro de un estadio, ya veremos qué es lo que pasará" concluyó el exfutbolista, nacido en Acra (Ghana)y campeón del mundo con la selección francesa en 1998.

Dessailly, que es embajador de la academia Laureus, estuvo presente en un acto donde se presentaron los candidatos finalistas de los Premios Laureus 2026.