El Manchester City, molesto con el calendario antes del Real Madrid

El equipo mancuniano recibirá este miércoles en el Etihad Stadium al Nottingham Forest, a priori un compromiso accesible, porque los de Vitor Pereira están inmersos en la lucha por no descender y no conocen la victoria desde el 25 de enero.

Tras este duelo, comienza el carrusel de encuentros que ha molestado a Guardiola, que reprocha a la FA Cup que su encuentro del sábado sea a las 20:00 en lugar de a las 15:00.

"Es diferente si llegas a Mánchester a las 7 o las 8 de la tarde que si llegas a la 1 o las 2 de la mañana. También para el Newcastle. No es lo mismo jugar a una hora que a la otra", dijo Guardiola, que insistió en sus quejas.

"Sé que todos los equipos en la FA Cup juegan a las 3, pero nosotros a las 8. Estos detalles marcan la diferencia. Igual que un córner, que una falta, que un saque de banda. Vamos a tener menos recuperación y luego tenemos que ir a Madrid. Es lo que hay".

Después del cruce de la quinta ronda contra el Newcastle, el City volverá esa misma noche a Mánchester y tendrá domingo y lunes para preparar el partido contra el Real Madrid antes de viajar el martes 10 de marzo a la capital española.

Un escenario muy parecido vivirá el siguiente fin de semana. La Premier League cambió su partido contra el West Ham United, previsto el sábado a las 12:30, y lo programó a las 20:00, para dar el mayor margen posible de recuperación tras jugar el miércoles en Champions.

Sin embargo, esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque, al jugar el sábado por la noche, tendrán apenas 72 horas para preparar la vuelta contra el Real Madrid en el Etihad Stadium.

De cara a la eliminatoria contra el Madrid, el City tiene aseguradas las bajas de Mateo Kovacic y Josko Gvardiol, mientras que la mayor duda es la de Erling Haaland, que se cayó de la convocatoria contra el Leeds United a última hora por "una lesión menor", y Guardiola no ha querido desvelar el alcance de la misma.