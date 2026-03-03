Filipe Luís se despide del Flamengo, que espera al portugués Leonardo Jardim

El técnico y exlateral puso fin a una trayectoria que calificó de "histórica", tras cosechar un total de quince títulos con el conjunto carioca: diez como jugador y cinco en su etapa como entrenador del primer equipo.

"Hoy me despido del club que fue mi casa por casi siete años. Cada trofeo levantado tuvo sudor, trabajo, valentía y, por encima de todo, amor por este escudo", expresó el exfutbolista del Atlético de Madrid en un emotivo texto, junto a una serie de fotos en las que se lo ve alzando la Copa Libertadores en noviembre pasado.

A los jugadores, "mi respeto eterno", escribió.

"Son gigantes. Son hombres de carácter, profesionales dedicados, campeones dentro y fuera de la cancha. Nada de lo que conquistamos hubiese sido posible sin la entrega y la unión de cada uno de ustedes".

El entrenador dedicó un párrafo para agradecer a la afición por "cada cántico, cada aplauso" y "cada crítica".

"Ustedes empujaron, exigieron, vibraron, sufrieron y creyeron. ¡Fuimos campeones JUNTOS!", escribió.

Filipe Luis fue destituido durante la madrugada de este martes después de clasificar a Flamengo en la final del Campeonato Carioca con una victoria por 0-8 sobre Madureira.

Sin embargo, la decisión de rescindirle el contrato ya estaba tomada desde hace algunos días, según medios brasileños.

En menos de un mes, el campeón de la Libertadores dejó escapar dos finales: perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians y la Recopa Sudamericana con el Lanús argentino.

Sin embargo, bajo la gestión del entrenador, de 40 años, el Fla conquistó el año pasado la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca, la Liga brasileña y la Copa Libertadores; además de la Copa do Brasil en 2024.

Según el medio Ge, Leonardo Jardim, exentrenador del Cruzeiro, llegó este martes a Río de Janeiro para ultimar detalles y firmar contrato con el club hasta fines de 2027.

Flamengo medirá fuerzas el próximo domingo contra Fluminense por la conquista del Campeonato Carioca 2026.