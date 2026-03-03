Guillermo Almada: "El del Rayo es un partido vital para nosotros"

"Solo nos queda ratificar todo lo bueno que estamos haciendo. Hemos recalcado que es una final, lo de Vallecas es el partido más importante del año", aseguró en la sala de prensa de El Requexón el preparador oviedista al ser preguntado por la importancia del duelo que se disputará en Vallecas para un Oviedo que sigue siendo el colista de la primera división española.

Este partido se suspendió hace un mes, pocas horas antes de jugarse, por el estado del césped de Vallecas, algo que originó una batalla legal entre LaLiga, la Federación y el Real Oviedo, circunstancias que según Almada "no deben afectar al partido como tal", aunque recalcó que "las medidas que se tomaron no son de una liga organizada y de primer nivel como la española".

"El Rayo tiene muy buenos futbolistas y muy buen entrenador, es un equipo muy peligroso. Son intensos y en la parte ofensiva tienen jugadores peligrosos que te obligan a estar muy concentrado. Además, los laterales se proyectan continuamente", dijo el técnico uruguayo sobre el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez.

Por último, preguntado por el estado del césped del estadio vallecano, que puede condicionar el juego de ambos equipos, Almada comentó que es algo que no les puede "limitar", dejando claro, eso sí, que sus jugadores "tienen que ser inteligentes y así tomar las mejores decisiones".