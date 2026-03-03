La Premier League borra una publicación burlándose de Vicario y el Tottenham

La cuenta oficial de la Premier League en Twitter, que cuenta con más de 44 millones de seguidores, publicó un vídeo de trece segundos con el error del italiano, que golpeó una falta directamente fuera. "Una falta interesante por parte de Vicario", escribió dicha cuenta acompañando el texto con un emoticono de una cara riéndose.

El Tottenham se puso en contacto con la Premier y pidió que se borrara esta publicación, petición que la liga aceptó y el 'post' ya no está disponible.

La derrota de los 'Spurs' contra el Fulham les deja con solo cuatro puntos de ventaja respecto al descenso.

Este jueves recibirán en casa al Crystal Palace tras no haber ganado en Premier League en todo 2026. Eliminados de la FA Cup, los de Igor Tudor, que ha empezado su etapa en el club con dos derrotas, tendrán cinco días por delante para preparar la ida de la eliminatoria de Champions League contra el Atlético de Madrid.