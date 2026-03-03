Lewandowski, lesionado, y Eric García, sancionado, principales bajas en la lista del Barça

El delantero polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo en el último partido frente al Villarreal, mientras que el zaguero catalán fue expulsado en el duelo de ida de la eliminatoria disputado en Madrid.

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, ha dado a conocer este martes una lista de convocados en la que tampoco figuran los lesionados Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

El Barcelona buscará el pase a la final de la competición del KO con los siguientes futbolistas: Joan García, Szczesny, Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).