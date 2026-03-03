Renato Gaúcho vuelve al banquillo del Vasco da Gama

Renato Portaluppi, de 63 años, llega para sustituir a Fernando Diniz, quien dejó el cargo a finales de febrero tras una racha negativa de resultados.

Esta será la tercera etapa del entrenador al frente del club de Río de Janeiro, al que ya dirigió durante las temporadas 2005-2007 y luego retornó en 2008.

Renato Gaúcho se encontraba libre desde septiembre del año pasado después de finalizar su vínculo con el Fluminense.

El entrenador se adelantó al anuncio oficial del club y publicó en sus redes sociales una foto en donde se lo ve más joven, vistiendo una camiseta del Vasco, y escribió: "Feliz por estar de vuelta".

El debut oficial del nuevo cuerpo técnico está programado para el próximo 12 de marzo en el estadio de São Januário, donde el Vasco se enfrentará al Palmeiras por la quinta jornada del Campeonato Brasileño.

Según el comunicado, el nuevo cuerpo técnico iniciará los entrenamientos este miércoles, con el objetivo de conseguir la primera victoria en el Campeonato Brasileño y revertir el inicio de temporada que mantiene al equipo en la base de la tabla.