Un virus afecta al Newcastle a una semana de enfrentarse al Barcelona

"Nick Woltemade ha caído enfermo y no ha entrenado. Intentaremos que llegue a mañana. Obviamente hay un virus en el equipo", expresó el técnico en la previa del encuentro de este miércoles frente al Manchester United, antes del duelo ante el conjunto azulgrana.
Sobre Jacob Ramsey, Howe explicó que "entrenó bien ayer", aunque fue sustituido al descanso en el último partido ante el Everton porque no se encontraba bien y anunció que Valentino Livramento, lesionado a principios de enero, está en la recta final de su recuperación.
"Livramento está más cerca de volver, pero este partido posiblemente llegue demasiado pronto para él, aunque estamos deseando que esté disponible", añadió.
Quienes no estarán disponibles ni para el choque liguero ni para el compromiso europeo son Bruno Guimarães, Fabian Schär y Lewis Miley.
El Newcastle, que solo ha logrado una victoria en los últimos seis encuentros de Premier League, es decimotercero con 36 puntos, a doce de los puestos europeos cuando restan 30 por disputarse.