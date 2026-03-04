Auxiliar de Jardine en el América mexicano asume en equipos sub-20 y preolímpico de Brasil

Victor, que ya comandó las categorías sub-15 y sub-17 del equipo nacional brasileño, ahora liderará la sub-20 y preolímpica de Brasil durante el próximo Campeonato Sudamericano, la Copa del Mundo sub-20 y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos.

Desde 2023, Paulo Victor, conocido como 'PV', es una pieza clave en el esquema técnico de Jardine y formó parte de las últimas conquistas del club mexicano como el tricampeonato de la Liga MX y el trofeo del Campeones Cup 2024, obtenido tras vencer al Columbus Crew, campeón de la Major League Soccer (MLS).

Según el comunicado oficial, la contratación de Paulo Victor "forma parte del plan estratégico" de la CBF para liderar a Brasil en la búsqueda de la conquista de los torneos más importantes de la categoría sub-20 y también en la búsqueda de la tercera medalla de oro olímpica.

El entrenador integró el cuerpo técnico de Jardine en la selección olímpica de Brasil durante la conquista del bicampeonato de oro en los Juegos de Tokio 2020, tras vencer en la final a España.

Victor debutará al frente de la Canarinha sub-20 durante la fecha FIFA de marzo, pero no abandonará sus funciones en el Club América de forma inmediata.

Según el acuerdo alcanzado, el brasileño seguirá vinculado al club mexicano hasta el final de la temporada 2025/26, previsto para mayo.

Una vez finalizados sus compromisos en México, se integrará de forma exclusiva y a tiempo completo a la estructura de la CBF.

El entrenador, de 38 años, también dirigió la categoría sub-20 del Palmeiras, con la que conquistó el Campeonato Paulista en 2021, y la Liga brasileña y la Copa de Brasil en 2022.

Durante ese período, dirigió a Estêvão y Endrick, hoy figuras del Chelsea y el Olympique de Lyon.