Brighton y Celtic lideran el interés por el volante paraguayo Damían Bobadilla

A sus 24 años, Damián Bobadilla atraviesa un momento de forma excepcional en el São Paulo. Tras su llegada en 2024 procedente de Cerro Porteño —en una operación de 1,8 millones de euros por el 60% de su pase—, el volante no tardó en adueñarse de la titularidad. Su despliegue en el Brasileirão y en torneos continentales disparó su valor de mercado hasta los 12 millones de euros (10,5 millones de libras), una cifra que en Europa consideran “extremadamente tentadora” dada su proyección.

Aunque el São Paulo niega haber recibido ofertas formales en sus oficinas, el movimiento en el entorno del jugador es intenso. Las consultas se canalizaron directamente a través de sus agentes, con el Brighton & Hove Albion posicionándose como el nombre más fuerte en la puja. El club inglés, especialista en detectar talento joven en la región (como lo hizo recientemente con Diego Gómez y anteriormente con Julio Enciso), encabeza una lista de interesados que incluye también al Real Betis y al Como de Cesc Fàbregas.

Por su parte, el Celtic de Glasgow mantiene un monitoreo exhaustivo sobre el volante paraguayo durante los últimos meses. El equipo de reclutamiento escocés busca un perfil con solidez defensiva y la energía “box-to-box” (de área a área) que el hizo del ex portero, Aldo Bobadilla garantiza en cada presentación. Pese al creciente asedio europeo, la directiva del São Paulo se mantiene firme: su intención es retener al mediocampista al menos hasta la próxima Copa Libertadores, a menos que aparezca una propuesta económica irrechazable.

El factor determinante en esta ecuación será la Copa del Mundo 2026. Con más de una docena de partidos internacionales en su haber, se espera que Bobadilla sea una de las figuras centrales de la Selección Paraguaya en la cita mundialista. Un buen desempeño con la Albirroja en el máximo escenario del fútbol no solo validaría el interés de sus pretendientes, sino que podría desatar una subasta millonaria por sus servicios en las próximas semanas.

Fuente: TEAMtalk