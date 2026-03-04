Fútbol Internacional
04 de marzo de 2026 - 10:20

Sancionado con seis partidos Fletcher, del Manchester United, por un insulto homófobo

Londres, 4 mar (EFE).- Jack Fletcher, jugador del Manchester United e hijo de Darren Fletcher, ha recibido una sanción de seis partidos por utilizar un insulto homofóbico en un partido del EFL Trophy mientras jugaba en las categorías inferiores del conjunto inglés.

Por EFE

Fletcher, que es internacional sub19 con Inglaterra, recibió una tarjeta roja en la derrota por 5-2 contra el Barnsley después de llamar a un oponente "gay boy" (chico gay, en español), tal y como confirmó más tarde la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

El futbolista se ha disculpado por el "lenguaje ofensivo", aceptó que es "inaceptable" y que este comportamiento no refleja sus creencias y valores".

Tanto el club como el jugador aceptaron la sanción de seis partidos que tendrá que cumplir, además de pagar una multa de 1500 libras y asistir a un cursillo educativo.