El Zaragoza, a aferrarse a la vida a costa de un Cádiz herido

Tras una serie de resultados negativos en las últimas semanas, el equipo gaditano se presenta en el duelo con la necesidad de recuperar sensaciones y volver a ganar en casa para evitar caer aún más bajo en la clasificación.

El Cádiz, decimocuarto, está a diez puntos de la sexta posición y cuenta cada jornada con menos rédito sobre las posiciones de descenso, de las que está separado por cinco puntos, por lo que otro tropiezo podría ser muy negativo.

El entrenador del conjunto andaluz, Gaizka Garitano, está en entredicho y otro partido perdido quizá podría propiciar su destitución, aunque el club no se ha pronunciado al respecto.

Las seis derrotas sufridas en los siete partidos previos, en los que únicamente se pudo saborear un punto por un empate en Burgos, han erosionado la confianza en el equipo y se ha intensificado la sensación de crisis que rodea al proyecto deportivo.

El Cádiz adolece de precisión ante la portería contraria y de solidez defensiva, lo que se denota de forma clara desde las lesiones del georgiano Iuri Tabatadze, máximo goleador con seis dianas hasta causar baja médica; y del serbio Bojan Kovacevic, un pilar en la zaga que tampoco puede jugar por una dolencia sufrida en noviembre.

Con el serbio en el campo, el Cádiz encajó nueve goles en trece partidos y, sin él, la cifra de tantos recibidos se dispara a veintiséis en quince encuentros.

También causa baja el ecuatoriano Alfred Caicedo, sancionado por acumulación de amonestaciones, y ya puede volver el centrocampista José Antonio de la Rosa, una vez cumplido un encuentro de castigo por tarjetas.

En este partido se estrenará la nueva denominación del campo de fútbol Nuevo Mirandilla, que por un acuerdo comercial pasa a llamarse Estadio JP Financial.

Por su parte, el Zaragoza reestrenará a domicilio entrenador, pues David Navarro se volverá a poner al frente del conjunto blanquillo tras haber ejercido ya ese rol de forma efímera en 2024, en un partido que supuso la victoria de los aragoneses ante el Racing de Ferrol.

Ahora, llega a un conjunto hundido en la clasificación y sin probar el sabor de la victoria desde el 10 de enero, cuando venció en casa del entonces líder, el Racing de Santander, con un gran partido.

Como ha destacado el nuevo entrenador, recala en el Zaragoza "con energía", en una situación "para engancharse a la posibilidad de vivir" y con "catorce peldaños" por delante, en referencia a los duelos que resta antes de finalizar la temporada.

No obstante, Navarro no se fía del mal estado de su rival, pues esos trances pueden resultar "armas de doble” filo y "despertar" ante el Zaragoza un submarino amarillo que ya venció en la ida en el Ibercaja Estadio a mediados de diciembre.

Para batirse con los andaluces, el nuevo técnico blanquillo aboga por evitar que su rival "pueda correr", por jugar en determinadas zonas del campo de manera muy limpia para evitar transiciones y por prestar atención al balón parado, pues el Cádiz atesora jugadores "muy peligrosos" para ese cometido.

En cuanto al enfoque, el entrenador ha observado que el Zaragoza cuenta con un equipo "para tener la pelota", que necesita llegar con gente al área para hacer daño, y ha avanzado que realizará alguna modificación en el plano estructural y que priorizará las características de los jugadores.

El técnico zaragozano ha evitado dar nombres concretos, por lo que el once que saldrá de inicio al césped del Nuevo Mirandilla es una incógnita.

El meta argentino Rubén Andrada, fijo para el anterior entrenador, Rubén Sellés, podría repetir bajo palos, escoltado por Rubén Aguirregabiria y Juan Larios o Dani Tasende en los laterales y Pablo Insua y Aleksandar Radovanovic en el eje de la defensa.

Si opta por un 4-4-2 como esquema, en el centro del campo, Navarro podría alinear a Francho Serrano, Lucas Terrer o Keidi Bare, Mawuli Mensah o Paul Akouokou y Rober González y en la delantera, a Kenan Kodro y Dani Gómez o Mario Soberón.

Cádiz: Aznar; Carcelén, More, Recio; Diakité, Ortuño, De la Rosa, Suso, Cordero; Dawda y García Pascual.

Zaragoza: Andrada; Larios o Tasende, Insua, Radovanovic, Aguirregabiria; Mawuli o Paul, Rober González, Francho, Terrer o Keidi Bare; Soberón o Dani Gómez, Kodro