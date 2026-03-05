Jacqueline Ovalle dice que juego ante Brasil es un reto para medir crecimiento de México

"Tenemos una muy buena selección, cada vez jugamos contra mejores rivales y eso importante porque el compromiso es clasificar al próximo Mundial. Ahora nos medimos a Brasil, uno de los mejores equipos del mundo que nos permitirá saber en realidad dónde está parado México a nivel mundial", afirmó la jugadora del Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL).

Las selecciones de México y Brasil jugarán este sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

El duelo forma parte de la preparación para el Mundial 2027 que organizará Brasil.

Las mexicanas derrotaron el lunes pasado por 0-7 a Santa Lucía en partido de eliminatorias de la Concacaf.

Ovalle, considerada la más talentosa de las jugadores mexicanas, reconoció la obligación que tiene México de clasificarse al Mundial.

"México debe estar en el próximo Mundial. Sabemos que hay mucha presión sobre ello, pero hemos sabido controlarla. Hemos obtenido buenos resultados y eso nos da confianza para corroborarlo", puntualizó.

Rebeca Bernal, defensa del Washington Spirit, afirmó que las jugadoras de la selección no se conforman con los resultados y quieren más.

"Vivimos un buen momento todas aquí en selección. En la eliminatoria hemos ganados nuestros dos partidos de visita y eso es importante para alcanzar la clasificación, pero no nos conformamos, queremos crecer más porque no será sencillo obtener ese boleto, de ahí la importancia de este juego ante Brasil", agregó.

El seleccionador de México, el español Pedro López, dijo confiar en tener un estadio lleno para enfrenar a las brasileñas y desplegar el mejor fútbol.

"Jugaremos en casa, espero, ante un estadio lleno. Vamos a ser un equipo alegre ante un gran rival como es Brasil, buscaremos tener un desempeño que refuerce el trabajo que hacemos todos los días porque un buen resultado nos dará mayor visibilidad en todos los ámbitos", concluyó.