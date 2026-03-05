Los últimos ocho candidatos no se sacan grandes diferencias

Sporting Cristal sacó todo el botín de los pagos de Carabobo y Deportes Tolima regresó a Ibagué tras caer por 1-0 en su visita al O'Higgins.

Aunque sin mucho brillo, Botafogo salió sin rasguños de su excursión a Guayaquil, aunque el 1-1 no resulta concluyente para un Barcelona que se ha declarado en reconstrucción este año.

Barcelona, que llegó envalentonado el martes tras eliminar en segunda fase a Argentinos Juniors, impuso condiciones desde el pitido inicial y pronto abrió ventaja. En el minuto 23 se adelantó con gol del delantero argentino nacionalizado paraguayo Héctor 'Tito' Villalba.

El jugador de 31 años capitalizó una cadena de errores de la defensa del equipo albinegro, que nunca ha sido eliminado en fases preliminares de la Copa Libertadores.

El Ídolo del Astillero, dirigido por el venezolano César Farías, al final quedó con mal sabor de boca en el comienzo de la eliminatoria decisiva para matricularse en la fase de grupos.

Matheus Martins dejó todo igual en el minuto 66 en una maniobra que no requirió mucha pirotecnia. Botafogo dio muestras de que no tiene un elenco parecido al que conquistó la Copa Libertadores de 2024.

El fin del suspense quedó pactado para el 10 marzo en el estadio carioca Nilton Santos. Un nuevo empate en el global forzará la serie a una definición a través de una tanda de penaltis.

El estadio Polideportivo Misael Delgado, de la ciudad venezolana de Valencia, fue enmudecido el miércoles antes de los 15 minutos, y nada cambió para el Carabobo después del gol de penalti anotado por Yoshimar Yotún.

Sporting Cristal no necesitó mucho, ni padeció como se esperaba después de capitalizar una mano infantil en el área del defensor Gabriel Santana.

Yotún demostró que anotar desde los 12 pasos es una de sus especialidades y por esta vía ya facturó su segundo gol en la temporada. Antes castigó al 2 de Mayo paraguayo.

Carabobo llegó fortalecido por haber superado a Huachipato en la serie anterior y Sporting Cristal arrastraba aún la preocupación del flojo comienzo de temporada. El próximo miércoles debe llegar el veredicto final para ambos rivales.

Deportes Tolima tuvo que remar a contracorriente desde la media hora del partido jugado en Rancagua por la expulsión del centrocampista Edward Flórez, y palideció en el octavo minuto añadido del primer tiempo con el gol del argentino Francisco González.

El equipo colombiano lamentó las ocasiones perdidas en los primeros compases del partido, el guardameta de los celestes chilenos respondió con reflejos a la exigencia y el partido pudo haber tomado otro rumbo en el minuto 80 con la expulsión de Felipe Ogaz.

El equipo chileno se achicó, su rival Vinotinto recuperó la memoria ofensiva, pero le faltó tiempo para dejar todo como en el comienzo.

El Independiente Medellín colombiano y el Juventud uruguayo igualaron 1-1 este jueves en el Gran Parque Central de Montevideo, un resultado que deja la apuesta abierta para sellar la clasificación la próxima semana en el estadio Atanasio Girardot.

Cuando se jugaban 32 minutos de la primera parte, Sebastián Sosa dio rebote luego de un disparo a su portería y el uruguayo Enzo Larrosa lo aprovechó para adelantar al visitante en el tanteador.

Bruno Larregui convirtió el tanto del empate para Juventud con un espectacular remate a los 74 minutos.

Mientras el conjunto colombiano regresa con el optimismo de poder sellar la clasificación en su casa, el cuadro uruguayo intentará en la vuelta dar un nuevo golpe como visitante, tras vencer y eliminar en dicha condición al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní en las dos fases pasadas.