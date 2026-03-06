Gerardo Martino sobre Matías Galarza: “Creo que va a ser un buen aporte”

El entrenador argentino, quien conoce de cerca el ADN del futbolista paraguayo por su paso como seleccionador de la Albirroja, destacó las virtudes físicas y técnicas que Galarza aportará al equipo estadounidense: “Es un volante izquierdo que puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, con mucho despliegue físico, llegada al área, mucha presencia; creo que va a ser un buen aporte, por lo menos para tener alternativas ahí en la mitad de la cancha, cuando lo tengamos”.

Al ser consultado sobre la ubicación específica del mediocampista en el esquema táctico, el “Tata” fue tajante al descartarlo como un volante de contención neto (número 6), visualizándolo más como un volante mixto con proyección. “No, no, de 6 no; es un 8 del lado izquierdo. Con cualquiera de los tres, puede competir. No va a jugar de número 6, pero como los otros sí pueden jugar de número 6, él con cualquiera de los que está en mitad de cancha puede competir”.

Tata Martino 👨‍🏫 discusses new signing Matías Galarza 🇵🇾 and his role as he joins #ATLUTD 🔴⚫️🎥 pic.twitter.com/dUIczvCPEa — Henry Higuita Jr (@HAHiguita) March 5, 2026

Finalmente, el “Tata” subrayó que la llegada de Galarza no implica una titularidad garantizada por decreto, sino que se suma a una rotación saludable dentro del plantel para elevar el nivel colectivo del Atlanta United. “En realidad hay una competencia permanente, no es que él va a jugar en lugar de este otro. Acá lo más fácil, probable, es que sea: entra Matías Galarza, sale Cooper Sánchez, porque tiene 17 años, es el más chico; pero puede competir con Cooper, puede competir con Steven Alzate, puede competir con Tristan Muyumba, puede competir con William Reilly, puede competir con Ajani Fortune; en realidad, compiten entre todos”.