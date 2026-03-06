Duelo de paraguayos en la Premier League

En el estadio De Luz, el Sunderland, de Alderete, recibe al Brighton, de Gómez, este sábado a partir de las 12:00 de nuestro país, con los dos clubes necesitados por sumar de a tres para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El cuadro anfitrión ocupa actualmente la undécima posición, con 40 puntos, mientras que el elenco del delantero compatriota se encuentra más abajo en la clasificación, con 34 unidades, en el puesto 14.

Por su parte, el líder del campeonato inglés, el Arsenal (67 puntos), recibe en su recinto al Everton (8°, 43), con el claro objetivo de seguir sumando en busca de volver a sumar su primera liga 22 años después.

El escolta, Manchester City, también juega este sábado, de visita al West Ham (17:00, hora paraguaya), ya sin margen de error, tendiendo en contra siente puntos de distancia con relación al líder.

* Programa de la fecha 30: Sábado, 12:00: Burnley-Bournemouth y Sunderland-Brighton; 14:30: Chelsea-Newcastle y Arsenal-Everton; 17:00: West Ham-Manchester City; Domingo: 11:00: Crystal Palace-Leeds, Manchester United-Aston Villa y Nottingham Forest-Fulham; 13:30: Liverpool-Tottenham; Lunes: 17:00: Brentford-Wolves.

Líderes: Arsenal 67, City 60, United y Aston Villa 51, Chelsea y Liverpool 48.