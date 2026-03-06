Los goles a balón parado se disparan en la Premier League

A falta de nueve jornadas para el final de la Premier League, el Arsenal lidera la clasificación con siete puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos. En un pulso que puede decidirse por detalles mínimos, el balón parado se ha convertido en un factor potencialmente decisivo en la carrera por el título.

Esta temporada, el 27,3 % de los goles en la Premier (221 de 807) han llegado en acciones a balón parado —córners, faltas laterales, saques de banda y penaltis—, el segundo mejor registro desde la campaña 2009/2010.

Es un salto notable respecto al 20,6 % del curso pasado y al 19,8 % de hace dos temporadas y solo se aproximan el 23,9 % de la 2016/2017 y el 22,9 % de la 2018/2019.

La competición inglesa supera además a las otras grandes ligas europeas en esta faceta. La Serie A registra un 24 %, la Bundesliga un 22 %, LaLiga un 19 % y la Ligue 1 un 17 %, lo que confirma que en Inglaterra la estrategia tiene un peso mayor que en el resto del continente.

El debate no es solo táctico, sino también estético y comercial. El técnico del City, Pep Guardiola, reconoció que este tipo de partidos pueden resultar menos atractivos desde el punto de vista futbolístico, pero asume que “es el negocio” y que debe adaptarse.

“Puedes sentarte a quejarte o adaptarte”, expresó en rueda de prensa, comparándolo con la irrupción del triple en la NBA. En la misma línea, el entrenador del Liverpool FC, Arne Slot, admitió que su “corazón futbolístico” no disfruta tanto con este nuevo estilo.

La penúltima jornada, la 28, fue un ejemplo evidente de esta tendencia. De los 36 goles anotados, 13 llegaron en jugadas de estrategia. El Brentford firmó dos tantos —uno tras saque de banda y otro de córner—, el Liverpool marcó tres en la primera parte desde el saque de esquina y el West Ham United añadió otro también desde la esquina en ese mismo encuentro.

Hubo además un gol del Everton y otro del Crystal Palace desde la esquina, un penalti del Manchester United y los tres tantos del duelo entre Arsenal y Chelsea llegaron también en acciones a balón parado.

Precisamente, el Arsenal, de Mikel Arteta, es el equipo que más provecho saca de esta vía, con 19 goles —tres de ellos de penalti—, seguido del Newcastle United y Manchester United con 14. Tottenham Hotspur, Bournemouth y Leeds United suman 13 cada uno, mientras que el Liverpool acumula 12.

En el extremo opuesto, el Wolverhampton Wanderers apenas ha marcado cinco, seguido del Nottingham Forest, con seis, y del Manchester City, Sunderland, Burnley y Brighton con siete.

“El fútbol se ha jugado de muchas maneras desde su creación. La forma que se juega en Inglaterra es diferente a la que se juega en España o en Italia. Cuánto de aburrido sería si todos los entrenadores jugarán a lo mismo… me tengo que adaptar”, expresó Pep Guardiola, técnico de los ‘Citizens’.

El poderío del Arsenal en esta faceta se ha convertido en uno de los pilares de su candidatura al título. Sus 16 goles de córner igualan el récord en una temporada de la Premier y le sitúan a las puertas de superar los registros históricos del West Bromwich Albion (2016/2017) y del Oldham Athletic (1992/1993).

El auge de la estrategia ha abierto un debate sobre la protección a los porteros. El técnico del Liverpool, Arne Slot, admitió que no disfruta tanto con esta tendencia. “Creo que es sobre todo aquí, en la Premier. En otras ligas no hay tanto énfasis en el balón parado. Aquí casi puedes golpear al portero en la cara y el árbitro dice que sigan”, señaló.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, consideró que el forcejeo “ha ido demasiado lejos” y que no se ha encontrado el equilibrio adecuado.

En la misma línea, el técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, reclamó mayor protección para los guardametas: “Estamos permitiendo casi todo en el área pequeña. Todos los equipos lo ven e intentan aprovecharlo”.

También el preparador del Chelsea, Liam Rosenior, se mostró partidario de revisar a final de temporada la protección a los porteros en estas jugada

El debate también alcanza al tiempo efectivo. Según datos de Opta, el Arsenal lidera el tiempo medio empleado en ejecutar un córner, con 44,4 segundos, seguido del Sunderland (41,4), Tottenham (39,4) y Brentford (38,1). En el otro extremo figuran el Chelsea (30,8), el Manchester City (32,4) y el Wolverhampton Wanderers (32,4).

Más preparación, más pausas y más repeticiones pueden traducirse en menos fluidez, un aspecto sensible en una competición que basa parte de su atractivo global en la intensidad y el ritmo.

Desde el Brighton & Hove Albion se han escuchado quejas públicas al respecto. “A veces el Arsenal se pasa un minuto preparando un córner”, señaló su técnico, Fabian Hürzeler, en alusión al tiempo que el líder emplea en organizar estas acciones.

Tras la derrota de este miércoles ante los 'Gunners', el técnico estadounidense se mostró muy crítico con las continuas pérdidas del conjunto londinense.

"Todo equipo pierde tiempo, pero tiene que haber un límite, y ese límite tiene que ponerlo la Premier League", señaló.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, restó importancia a las críticas y defendió que forma parte del trabajo optimizar cada detalle del juego.

Sea por evolución táctica, permisividad arbitral o simple adaptación competitiva, el balón parado ha pasado de ser un recurso complementario a convertirse en un factor estructural en la Premier. La incógnita ahora es si esta especialización estratégica refuerza el espectáculo o si altera el equilibrio que ha convertido al campeonato inglés en el producto futbolístico más valioso del mundo.