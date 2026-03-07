Argentino Dybala, seis semanas de baja

Paulo Dybala, que tuvo que abandonar este jueves el entrenamiento por molestias en esa rodilla izquierda, la misma que le impide jugar desde el pasado 25 de enero, decidió someterse a esta artroscopia después de seguir sintiendo molestias pese a someterse a otras pruebas previas no invasivas que no resaltaron el problema descubierto en esta ocasión.

De hecho, entró en la convocatoria para el último duelo ante Juventus de Turín de la Serie A, aunque sin minutos, e intentó probarse en el entrenamiento que tuvo que abandonar al seguir aquejado.

La “Joya”, que estrenó paternidad recientemente, es baja para al menos los próximos 7 duelos, entre los que se encuentran los dos de octavos de final de Liga Europa ante el Bolonia y los hipotéticos cuartos de final.

Hasta el momento, el mediapunta zurdo acumula 13 partidos sin jugar en toda la temporada por problemas físicos, a los que se sumarán al menos otros 7 más.

El argentino, que está en su cuarta temporada en el club “giallorosso”, encara una fase crucial de su carrera, pues termina contrato a final de campaña con 32 años entre rumores por su posible vuelta a Argentina. EFE