Brasil: Finalísima del Carioca y definición del Paulistão

Por el torneo Carioca, Fluminense y Flamengo animarán la finalísima, a celebrarse en el estadio Maracaná, a las 18:00.

“Fla”, el club más laureado de Río de Janeiro y que ahora es dirigido por Leonardo Jardim tras la destitución de Filipe Luís, va por 40ª consagración, mientras que el “Flu” aspira llegar a su 34ª estrella.

El podio del historial lo completa Vasco da Gama, que tiene 24 títulos.

Novorizontino y Palmeiras disputan el segundo y decisivo partido por el título del Paulistão, marcado para las 20:30.

En el choque de ida, desarrollado en Barueri, con localía del Verdão, el equipo del portugués Abel Ferreira ganó 1-0, con los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón “Amiguito” Sosa y ahora Mauricio Prado. El desquite será en el estadio Jorge Ismael de Biase (Jorjão), en Novo Horizonte.

El historial del certamen marca que Corinthians es el más ganador, con 31 títulos, seguido por Palmeiras, con 26. El tercer puesto es compartido por São Paulo y Santos, con 22 coronas. Novorizontino busca su primera estrella.

Por el estadual Gaúcho, Inter y Gremio definen hoy, a las 18:00. En la ida, el elenco gremista se impuso por 3-0. Los colorados tienen 46 títulos y los tricolores 43.