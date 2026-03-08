LaLiga de España: Villarreal, cerca del podio

Después de que el Atlético derrotara 3-2 el sábado a la Real Sociedad, el equipo entrenado por Marcelino García Toral necesitaba sumar los tres puntos para seguir igualado a los colchoneros en la tabla (ambos con 54 puntos, a 13 del líder Barcelona).

El Villarreal abrió además una gran diferencia respecto al quinto, el Betis, que queda ahora a 11 puntos del Submarino Amarillo. El Betis perdió este domingo 2-0 en el campo del Getafe (9º), que sigue su escalada y cierra así a lo grande una semana que había empezado con un gran triunfo en el Bernabéu ante el Real Madrid.

Sevilla (13º) y Rayo (12º) empataron por su parte 1-1 en un duelo entre dos equipos que están igualados a 31 puntos, sin conseguir alejarse del todo de los puestos de peligro.

En el último partido del domingo, el Valencia le dio vuelta un partido que venía perdiendo en dos tiempos ante el Alavés, para terminar ganando por 3-2, con un gol de tiro penal que llegó al minuto 9 del tiempo adicionado.

* Resultados de la fecha 27: Viernes: Celta 1-Real Madrid 2; Sábado: Osasuna 2-Mallorca 2, Levante 1-Girona 1, Atlético de Madrid 3-Real Sociedad 2, Athletic 0-Barcelona 1; Domingo: Villarreal 2-Elche 1, Getafe 2-Betis 0, Sevilla 1-Rayo 1, Valencia 3-Alavés 2; Lunes (17:00 hora paraguaya): Espanyol vs. Oviedo.