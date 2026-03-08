Los Chankas sorprende a Universitario y asume el liderato del Apertura peruano

El equipo dirigido por el argentino Walter Paolella recibió al conjunto crema con el ánimo en alto y apenas iniciado el encuentro marcó su primer gol por intermedio de Franco Torres.

Así transcurrió el primer tiempo, mientras que en el segundo llegó el empate del equipo limeño con un tiro de esquina de Williams Riveros.

Un zurdazo de Abdiel Ayarza marcó el segundo para Los Chankas y, en el tiempo adicional, Marlon Torres anotó el tercero para los locales.

La U no solo perdió el invicto sino que cayó al cuarto puesto con 11 puntos, 3 menos que el nuevo líder.

En otro partido de la jornada, ADT perdió por 2-3 ante Juan Pablo II en el estadio Unión Tarma.

Los goles que le dieron el triunfo a Juan Pablo II, quinto en la tabla, fueron anotados por Maximiliano Juambeltz, Nilton Ramírez y Paolo Fuentes.

Por su parte, el sábado UTC se impuso de visita a Comerciantes Unidos por 1-2 con anotaciones de Daniel Camacho y Joseph Núñez, mientras que Rodrigo Vilca descontó para Comerciantes.

El triunfo colocó a UTC como segundo del Apertura, con 13 puntos, seguido por Alianza Lima, que jugará el lunes contra Melgar de Arequipa.

Igualmente, Sporting Cristal ganó por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana, que le permitió sumar su segunda victoria en el torneo, pero el partido terminó en medio de una denuncia de presuntos insultos racistas contra el jugador brasileño Cristiano da Silva de Cristal.

Alianza Atlético respondió con una solicitud para que se investigue lo ocurrido, basado en "evidencias claras y verificables" que permitan esclarecer las acusaciones contra su delantero argentino Franco Coronel.