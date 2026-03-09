Beccacece: Marruecos y Países Bajos serán las grandes pruebas de Ecuador antes del Mundial

En su primera rueda de prensa del año, Beccacece explicó que los amistosos que habrá en junio serán ya distintos, porque "estaremos pensando más en el debut (en la Copa del Mundo)".

"Estos partidos (contra Marruecos y Países Bajos) nos van a servir muchísimo, para tratar de imponer condiciones y tendencias, más allá del resultado", apuntó.

El argentino anticipó que ante Marruecos y Países Bajos enfrentarán al finalista de la Copa África y a un equipo europeo de élite.

"Son dos partidos que nos van a exigir al máximo", vaticinó Beccacece, al señalar que "el marco que se va a generar en torno a los partidos va a ser muy similar al Mundial".

"Serán partidos con un alto componente emocional, y para nosotros también poder medirnos con potencias y sacar esas conclusiones que nos permitirán marcar el rumbo de lo que serán esos dos meses previos, cuando nos juntemos en mayo", añadió.

Beccacece afirmó que ya tiene decididos a veinte jugadores que formarán parte de la lista para el Mundial, si es que no sufren lesiones hasta entonces, y que en esta concentración tratará de definir las otras seis plazas restantes.

Por ello, espera convocar para estos partidos en Madrid e Eindhoven, respectivamente, a tres jugadores por puesto, lo que supone una treintena de futbolistas.

"En estos diez días podemos hacer muchos entrenamientos que nos den información del día a día. No va a pasar que jueguen 30 futbolistas, pero a través de dos equipos que se puedan enfrentar, tener mucha información para definir la lista final", señaló.

El seleccionador también viajará esta semana a Argentina a seguir el desempeño del portero Hernán Galíndez (Huracán), el delantero Jordy Caicedo (Huracán) y el centrocampista Kendry Páez (River Plate).

En ese sentido, dijo estar tranquilo con los futbolistas que tiene en ataque, pese a los problemas que ha tenido el equipo para hacer gol cuando no ha jugado el capitán Enner Valencia.

"Cuando asumí, ya sabía qué delanteros tenía Ecuador. Valencia hizo siete tantos en doce juegos. Estoy muy tranquilo con Plata, Nilson, con Kevin, Campana... con todos los jugadores que fuimos citando, y si van apareciendo otros, mejor", expresó Beccacece.

El argentino destacó que apenas hay ocho o nueve jugadores que repetirán Mundial tras haber jugado también en Catar 2022, mientras que los otros dieciséis se han ido consolidando en la selección ecuatoriana en este último proceso clasificatorio.

"Es un recambio enorme, con una mirada a largo plazo, y con un resultado favorable que parece sencillo. Son 16 jugadores que han debutado o que se han ido consolidando, como el caso de Ordóñez y de tantos otros jugadores", remarcó Beccacece.

El técnico apuntó que el pasado Mundial debe ser una lección para Ecuador, cuando tras ganar a Catar y empatar con Países Bajos, quedó eliminado al perder con Senegal. "Vamos con la convicción de hacer nuestro mejor Mundial, pero yendo partido a partido", concluyó.