Flamengo se consagra en el estadual Carioca

Con este resultado, Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, alcanzó su título estatal #40 y se consolidó como el máximo ganador en la historia de este torneo.

Lea más: Paraguayo-boliviano en repesca mundialista

La victoria marcó el estreno en el banquillo rojinegro del técnico portugués Leonardo Jardim, que asumió el cargo apenas el martes pasado, en una semana de alta tensión tras la sorpresiva dimisión de Filipe Luís.

Pese al poco tiempo de trabajo, el entrenador de 51 años logró gestionar la presión de una final y levantar su primer trofeo con el equipo.

En los primeros cinco lanzamientos obligatorios, el once de Luis Zubeldía comenzó con ventaja, gracias al portero tricolor, Fábio, que paró el disparo de Luiz Araújo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el argentino Agustín Rossi mantuvo con vida a su equipo al detener el cobro de Claudio Rodrigues ‘Guga’ Gomes, dejando la serie igualada.

La tanda regular de penales quedó en tablas y los equipos pasaron a la ronda de uno contra uno, que acabó con un penal exitoso de Leo Ortiz y una nueva atajada de Rossi al chutazo de Otávio.

Tras un inicio de año irregular, en el que dejó escapar dos finales (la Supercopa de Brasil con Corinthians y la Recopa Sudamericana contra Lanús), el Flamengo alcanzó con esta victoria su séptimo tricampeonato estadual. EFE