Tudor y Pedro Porro destacan el regreso “muy importante” de ‘Cuti’ Romero

“Es muy importante. También es importante que esté cómodo, lejos de estas circunstancias extradeportivas. Ha estado trabajando estas tres semanas, ha trabajado mucho y ha estado involucrado en todas las sesiones. Está de vuelta, estamos muy contentos y esperamos un buen partido por su parte”, dijo el entrenador sobre el central, que ha estado sancionado en los últimos cuatro encuentros del equipo inglés por su expulsión ante el Manchester United.

“Es un jugador muy importante para nosotros”, resaltó, por su parte, Pedro Porro, que añadió: “Es diferencial. Cuando sentimos su falta es mucha, porque tiene tanto que te puede dar que, al fin y al cabo, te hace falta. Contentos de tenerlo de vuelta, que eso es muy importante para nosotros”.