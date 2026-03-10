Alexandro Maidana fue presentado oficialmente en Talleres

Alexandro Maidana fue anunciado oficialmente en Talleres de Córdoba. “El jugador paraguayo se incorpora al Matador de manera definitiva. El lateral izquierdo ya entrena junto al plantel superior y está disposición del cuerpo técnico”, publicó el club argentino en las redes sociales. El futbolista paraguayo arriba a la T cordobesa procedente de Guaraní.

Maidana fue transferido en plena competencia: había disputado 6 partidos del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay y 2 encuentro de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. La prematura eliminación del certamen continental aceleró el traspaso del lateral izquierdo al Albiazul, en el que comparte plantel con Ronaldo Martínez.

Alexandro Maidana, presentado en Talleres

“Se convierte en patrimonio institucional”

“Siendo un jugador juvenil, con un gran presente e importante potencial de crecimiento, el Club Talleres adquiere a Alexandro Maidana que se convierte en patrimonio institucional y refuerza al plantel superior para la Temporada 2026”, puntualizó Talleres sobre Maidana, quien en 2025 disputó el Mundial Sub 20 con la Albirroja, marcando 1 gol en 4 juegos.