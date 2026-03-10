‘Cuti’ Romero y Palhinha abandonaron el campo tras un choque de cabezas al borde del final

Madrid, 10 mar (EFE).- El defensa argentino Cristian ‘Cuti’ Romero y el centrocampista portugués Joao Palhinha, futbolistas del Tottenham, debieron abandonar este martes el terreno de juego en los instantes finales del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid tras un choque de cabezas entre los dos.