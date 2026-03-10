Fútbol Internacional
10 de marzo de 2026 - 19:10

‘Cuti’ Romero y Palhinha abandonaron el campo tras un choque de cabezas al borde del final

Madrid, 10 mar (EFE).- El defensa argentino Cristian ‘Cuti’ Romero y el centrocampista portugués Joao Palhinha, futbolistas del Tottenham, debieron abandonar este martes el terreno de juego en los instantes finales del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid tras un choque de cabezas entre los dos.

Por EFE

En una acción defensiva, ya en el tiempo añadido, cuando ambos jugadores acudieron a despejar un balón ante Alexander Sorloth, chocaron con sus testas de forma tremenda, quedando los dos inmediatamente en el suelo, consciente, pero aturdidos, a la espera de la asistencia de los servicios médicos sobre el césped del estadio rojiblanco.

Una vez atendidos, Palhinha salió por su propio pie del terreno de juego para abandonar el encuentro por ese percance.

Romero intentó seguir, pero, instantes después, se quedó en cuclillas y tomó el mismo camino de su compañero.

Justo después, el árbitro Serdar Gözübüyük decretó el final del encuentro.