Haaland se entrena con normalidad antes de viajar a Madrid

El máximo goleador de los 'Sky Blues', autor de 29 tantos esta temporada solo con su club, no estuvo presente el fin de semana en el duelo copero contra el Newcastle United, en lo que Pep Guardiola calificó como un descanso programado.

Haaland jugó los noventa minutos contra el Nottingham Forest hace seis días, pero a ese encuentro llegó tras recuperarse de unas molestias físicas que ya le habían apartado del encuentro contra el Leeds United hace diez días.

El noruego no atraviesa su mejor momento esta temporada y en 2026 solo ha marcado cuatro goles, dos de ellos de penalti.

En el duelo del fin de semana, Guardiola pudo dar descanso a la mayoría de titulares y solo dos jugadores que estarán en el once de este miércoles, Nico O'Reilly y Matheus Nunes, fueron titulares contra el Newcastle.

Antoine Semenyo, Phil Foden y Rayan Cherki jugaron los minutos finales, mientras que Rodri, Donnarumma, Dias, Guéhi, Bernardo y Ait-Nouri no jugaron nada.

El City tiene las bajas confirmadas de Mateo Kovacic y Josko Gvardiol. El equipo viajará este mediodía a Madrid y Pep Guardiola atenderá a los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu antes del partido de este miércoles.