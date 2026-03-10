Thibaut Courtois sopesa invertir en el Sporting Hasselt, de la tercera división belga

"Siguió el asunto de cerca durante la compra del Sporting Hasselt y creo que está impresionado. Hemos mantenido conversaciones, pero todavía es demasiado pronto para decir adónde conducirán", dijo el dueño del Sporting Hasselt, Sam Kerkhofs, en el podcast FC Limburg.
Kerkhofs agregó que ha sido contactado por "inversores extranjeros" pero no ha dado continuidad a esas negociaciones.
"Alguien como Courtois, a quien conozco desde hace quince años, sería mucho más interesante para poner en marcha este proyecto", dijo.
Los actuales propietarios, Sam Kerkhofs y Rik Verheye, anunciaron la compra del Sporting Hasselt en agosto de 2023 y han impulsado un proyecto de profesionalización con el objetivo declarado de ascender a la segunda división belga en un plazo de tres temporadas.
El pasado febrero, el Le Mans FC anunció que Courtois entraba en el accionariado del club, a través de su firma NXTPLAY junto a otras estrellas del deporte internacional como el tenista serbio Novak Djokovic o el expiloto brasileño de F1 Felipe Massa y el danés Kevin Magnussen.