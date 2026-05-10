Hallan a bebé en Villa Hayes e investigan a sus padres y abuela por trata de personas

Un final con matices dramáticos y judiciales marcó el hallazgo de la pequeña Mía Maité Núñez, la lactante que había sido reportada como sustraída del Hospital Regional de Villa Hayes el pasado viernes. Alrededor de las 16:50 de este sábado en el barrio Pañete, una vecina encontró a la niña abandonada en plena calle.

Una residente de la zona fue quien alertó al Sistema 911 tras divisar un bulto frente a su domicilio, sobre la calle Cerro Corá. Al acercarse, descubrió a la recién nacida envuelta en una manta marrón y vestida con un enterizo tipo “osito polar” del mismo color.

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La mujer, sospechando que se trataba de la bebé buscada, la trasladó de inmediato al hospital local.

Estado de salud y custodia provisoria

Tras ser recibida en el área de urgencias, el pediatra de turno, Dr. Juan Martínez, confirmó que la niña se encuentra en buen estado de salud general y no presenta signos de maltrato.

Ante el hallazgo, intervinieron el Agente Fiscal Rolando Rivas y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por disposición de las autoridades, y dada la situación procesal de los progenitores, la menor fue entregada en guarda provisoria a su tía materna, una joven de 24 años residente en el barrio San Jorge.

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La familia en la mira por trata

En el marco de la causa, la Policía procedió a la detención preventiva de la madre, el padre y la abuela materna de la menor. Los tres adultos permanecen recluidos bajo el cargo de supuesto hecho punible de trata de personas.

Según fuentes policiales, existen inconsistencias en las versiones iniciales y sospechas de que el entorno familiar podría estar involucrado en una transacción ilegal que terminó con el abandono de la niña ante la presión policial y mediática.

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Actualmente, personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, a cargo de la subcomisario Carolina Chamorro, trabaja en el barrio Pañete. Los agentes realizan un relevamiento de las cámaras de circuito cerrado de las viviendas particulares y comercios de la zona para identificar a la persona que dejó a la bebé en la vereda.