IPS confirma inminente salida de Víctor Insfrán del Consejo de Administración

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) sufrirá una nueva baja. Según altas fuentes del seguro social confirmaron a ABC, el consejero Víctor Insfrán Dietrich dejará su cargo mañana lunes. La dimisión, marca un cambio de dirección en la estructura de mando que acompaña al actual presidente de la institución, el doctor Isaías Fretes.

La salida de Insfrán como consejero representante de los Trabajadores Aportantes, no resulta sorpresiva, ya que su permanencia venía siendo cuestionada por diversos sectores sindicales y de jubilados, quienes en reiteradas ocasiones solicitaron al Poder Ejecutivo su remoción para permitir una renovación total de la mesa directiva.

Víctor Insfrán: un historial marcado por la polémica

Víctor Insfrán Dietrich llegó al Consejo del IPS en septiembre de 2023 como representante de los trabajadores. Sin embargo, su trayectoria pública ha estado salpicada por procesos judiciales y denuncias administrativas.

Uno de los antecedentes más pesados sobre su figura se remonta a su presidencia en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. Durante su mandato, se denunció un “agujero” financiero de aproximadamente US$ 5 millones. Si bien la causa judicial prescribió años después, la sombra de la mala administración persistió.

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Con su salida, se espera que el presidente de la República, Santiago Peña, designe a un nuevo representante que logre calmar las aguas en un Consejo que enfrenta una crisis de confianza por parte de los asegurados.

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Manifestación Nacional frente a la Caja Central

Como medida de fuerza paralela a estos cambios administrativos, la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) convoca a una gran movilización ciudadana para mañana, lunes 11 de mayo, a las 09:00.

La convocatoria tiene un doble propósito. Por un lado, expresar respaldo a la gestión del doctor Fretes, actual presidente del IPS, a quien los jubilados consideran un aliado en la búsqueda de transparencia y, por el otro lado, exigir la destitución inmediata de José Jara Rojas, representante de los jubilados en el Consejo, a quien acusan de “ignorar y ningunear” los reclamos históricos del sector.

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La manifestación será frente a la Caja Central del IPS (Constitución y Herrera), bajo el lema: “Por un IPS para los jubilados y aportantes, libre de corrupción”.