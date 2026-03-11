Karpin convoca a Zakharyan y Safónov para los amistosos ante Nicaragua y Mali

Desde que recalara en el equipo vasco, Karpin apenas ha contado con Zakharyan, que nunca ha llegado a asentarse como un fijo en San Sebastián.

Con todo, entrenadores como el veterano Yuri Siomin han apoyado la convocatoria del centrocampista con el objetivo de conocer su condición física actual.

También será de la partida Safónov, que es titular en el PSG, y Alexandr Golovin, que marcó con el Mónaco en la victoria de su equipo ante el combinado dirigido por Luis Enrique.

Rusia, que no disputará torneos internacionales debido a la guerra en Ucrania, se enfrentará el 27 de marzo a Nicaragua en Krasnodar y el 31 a Mali en San Petersburgo.