Al menos 3 heridos en una pelea multitudinaria entre aficionados de Celta y Lyon, en Vigo

Los aficionados de ambos equipos se enzarzaron a las puertas de un conocido local, el 20th Century Rock, en una de las zonas de ambiente nocturno de Vigo, llamada el Areal.

Testigos presenciales aseguran que en torno a medio centenar de aficionados del Celta acudió a la zona en busca de los aficionados franceses.

Los aficionados del equipo local iban pertrechados con palos y llevaban las cabezas cubiertas. Según las fuentes, al lugar se dirigieron varios furgones tanto de la Policía Local como de la Nacional.

Fuentes del 112 Galicia han informado de que hasta la zona se desplazaron ambulancias del 061, que atendieron a tres aficionados, dos de ellos franceses, los cuales fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas en la cabeza.