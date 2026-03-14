Arbeloa acabó el partido con siete canteranos y un once de 23,3 años de media

Con Thiago Pitarch como titular por cuarto partido consecutivo, sustituido para ser reservado para la cita del Etihad Stadium ante el City del martes, y entrando desde el banquillo con mucho partido por delante Diego Aguado, Gonzalo García, Dani Yáñez, Manuel Ángel y César Palacios, el Real Madrid se rejuveneció ante el Elche.

Arbeloa mantuvo en el campo a dos veteranos, Thibaut Courtois de 33 años y Dani Carvajal de 34. El resto de jugadores apenas superaba la veintena salvo Fran García (26). Eduardo Camavinga con 23 daba paso a jóvenes ya instalados en la elite a su corta edad, Huijhsen (20), Arda Güler y Gonzalo (21).

Todos los demás fueron jugadores del Castilla a los que Arbeloa dio paso en una apuesta sin precedente en las últimas décadas. El defesa de 19 años Diego Aguado 19, los centrocampistas de 21 Manuel Ángel y César Palacios, más el extremo de 18 años Dani Yáñez que inventó el pase del tercer gol. Provocaron que la media de edad del Real Madrid la última media hora del partido fuese de 23,3 años.