Fútbol Internacional
14 de marzo de 2026 - 16:35

Bayern empata y el Dortmund aprovecha para reducir ventaja

El delantero colombiano del Bayern de Múnich, Luis Díaz (izq.), número 14, reacciona tras ser expulsado por el árbitro durante el partido de la Bundesliga, la primera división alemana, entre el Bayer 04 Leverkusen y el FC Bayern de Múnich en Leverkusen, Alemania Occidental, el 14 de marzo de 2026. (Foto de INA FASSBENDER / AFP)
El delantero colombiano del Bayern de Múnich, Luis Díaz (izq.), número 14, reacciona tras ser expulsado por el árbitro durante el partido de la Bundesliga, la primera división alemana, entre el Bayer 04 Leverkusen y el FC Bayern de Múnich en Leverkusen, Alemania Occidental, el 14 de marzo de 2026. (Foto de INA FASSBENDER / AFP)161854+0000 INA FASSBENDER

Por detrás en el marcador y en inferioridad numérica durante casi una hora, el Bayern logró empatar este sábado en la cancha del Bayer Leverkusen (1-1), un resultado que permite al Borussia Dortmund acercarse un poco al líder de la Bundesliga.

Por ABC Color

Gracias a su victoria en casa contra el Augsburgo (2-0), el Dortmund se pone a nueve unidades del líder muniqués (58 por 67) , cuando restan ocho fechas para el final del campeonato alemán.

El Bayern empató 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen en un partido en el que jugó con diez hombres desde el minuto 42 por la expulsión de Nicolás Jackson y con nueve los últimos ocho del tiempo reglamentario y los nueve del añadido por una tarjeta roja, por doble amarilla, a Luis Díaz.

El colombiano fue protagonista en lo positivo y lo negativo. El gol del Leverkusen, obra del español Aleix García, estuvo precedido de un error suyo, hizo el tanto del empate para el Bayern y al final dejó a su equipo contra la pared cuando fue expulsado

Resultados 26ª jornada:

* Bayer Leverkusen 1-BayernMúnich 1. Goles: 6’ Aleix García (L); 69’ Luis Díaz (B). Exp: 42’ Nicolás Jackson, 84’ Luis Díaz (B). Ast: 30.210.

* Dortmund 2-Augsburgo 0. Goles: 13’ Karim Adeyemi, 59’ Luca Reggiani (D). Ast: 81.365.

* Eintracht Frankfurt 1- Heidenheim 0. Gol: 53’ Arnaud Kalimuendo (EF). Exp: 73’ Robin Koch (EF). Ast: 58.700.

* Hoffenheim 1-Wolfsburgo 1. Goles: 65’ Konstantinos Koulierakis (W); 83’ Grischa Prömel (H). Ast: 26.252.

* Hamburgo 1-Colonia 1. Goles: 39’ Fábio Vieira (H); 45’ Said El Mala (C). Ast: 57.000.

* Borussia Mönchengladbach 2- St Pauli 0. Goles: 37’ Kevin Stöger, 62’ Franck Honorat (BM). Ast: 49.202.

-Domingo: 11:30 Werder Bremen-Maguncia; 13:30 Friburgo-Unión Berlín; 15:30 Stuttgart-Leipzig.

* Top 10: Bayern 67, Dortmund 58, Hoffenheim 50, Stuttgart 47, Leipzig 47, Leverkusen 45, Eintracht 38, Friburgo 34, Augsburgo 31, Hamburgo 30.