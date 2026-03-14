Bayern empata y el Dortmund aprovecha para reducir ventaja

Gracias a su victoria en casa contra el Augsburgo (2-0), el Dortmund se pone a nueve unidades del líder muniqués (58 por 67) , cuando restan ocho fechas para el final del campeonato alemán.

El Bayern empató 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen en un partido en el que jugó con diez hombres desde el minuto 42 por la expulsión de Nicolás Jackson y con nueve los últimos ocho del tiempo reglamentario y los nueve del añadido por una tarjeta roja, por doble amarilla, a Luis Díaz.

El colombiano fue protagonista en lo positivo y lo negativo. El gol del Leverkusen, obra del español Aleix García, estuvo precedido de un error suyo, hizo el tanto del empate para el Bayern y al final dejó a su equipo contra la pared cuando fue expulsado

Resultados 26ª jornada:

* Bayer Leverkusen 1-BayernMúnich 1. Goles: 6’ Aleix García (L); 69’ Luis Díaz (B). Exp: 42’ Nicolás Jackson, 84’ Luis Díaz (B). Ast: 30.210.

* Dortmund 2-Augsburgo 0. Goles: 13’ Karim Adeyemi, 59’ Luca Reggiani (D). Ast: 81.365.

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* Eintracht Frankfurt 1- Heidenheim 0. Gol: 53’ Arnaud Kalimuendo (EF). Exp: 73’ Robin Koch (EF). Ast: 58.700.

* Hoffenheim 1-Wolfsburgo 1. Goles: 65’ Konstantinos Koulierakis (W); 83’ Grischa Prömel (H). Ast: 26.252.

* Hamburgo 1-Colonia 1. Goles: 39’ Fábio Vieira (H); 45’ Said El Mala (C). Ast: 57.000.

* Borussia Mönchengladbach 2- St Pauli 0. Goles: 37’ Kevin Stöger, 62’ Franck Honorat (BM). Ast: 49.202.

-Domingo: 11:30 Werder Bremen-Maguncia; 13:30 Friburgo-Unión Berlín; 15:30 Stuttgart-Leipzig.

* Top 10: Bayern 67, Dortmund 58, Hoffenheim 50, Stuttgart 47, Leipzig 47, Leverkusen 45, Eintracht 38, Friburgo 34, Augsburgo 31, Hamburgo 30.