El Eibar recibe al Burgos con la intención de sumar su séptima victoria seguida en Ipurúa

Los armeros confían en igualar su mejor racha histórica de siete encuentros seguidos ganados como local en Segunda, un logro que consiguió con Gaizka Garitano como entrenador armero.

Beñat San José ya anunció que recupera para este partido a tres de sus jugadores lesionados ausentes en la convocatoria la pasada semana.

Se trata de Marco Moreno, Álvaro Rodríguez y Javi Martínez, que volverán a entrar en la lista, si bien su concurso en el once inicial no parece probable.

Las únicas bajas confesadas ayer por el propio San José son la segura de Toni Villa y la más que posible de Juan Bernat, quien progresa muy rápido en el restablecimiento tras su lesión, pero quizás no lo suficiente para poder estar mañana sobre el césped.

El once probable de San José podría contar con Jair Amador en la defensa, ya que parece prematuro que el canario Marco Moreno pueda jugar desde el principio por su reciente lesión.

El resto del esquema sería más continuista con la presencia de un once muy reconocible, que viene jugando en las últimas jornadas y que es el que ha llevado al Eibar a huir de los puestos de peligro y acercarse cada vez más a los de la promoción de ascenso.

De hecho, se ha colocado a siete puntos de la sexta plaza, que es la última que permite soñar con el ascenso a Primera.

Por su parte, el Burgos afronta este fin de semana una de las salidas más exigentes de la temporada, un reto para los castellanos en su objetivo de lograr situase, como mínimo, en los puestos de 'playoff'.

Los burgaleses llegan en buenas condiciones tras una semana de trabajo positiva y con toda la plantilla disponible para medirse a un Eibar que, en palabras del entrenador blanquinegro, Luis Miguel Ramis, ya dejó claras sus intenciones en el partido de la primera vuelta en El Plantío.

"Cuando vinieron aquí ya se vio la idea de juego que tenían. Por pequeños matices no estaban encontrando resultados pero ahora se han soltado, están encadenando buenos partidos y escalando posiciones", avisó.

El Burgos llega a la cita en un momento positivo y con confianza en su rendimiento lejos de casa, a dos puntos del 'playoff' y con 39 puntos aún en juego, por lo que Ramis tiene claro que la pelea por los puestos de privilegio exigirá una regularidad máxima.

"Las jornadas pasan muy rápido y si queremos meternos en el grupo de cabeza vamos a tener que sumar mucho y fallar muy poco", aseguró.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Jair Amador, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea, Corpas, Mada, Guruzeta y Martón.

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian, David González, Morante, Atienza, Íñigo Córdoba, Appin y Curro.

Árbitro: Pendiente de designación.