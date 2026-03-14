El Pachuca de la goleadora Corral visita al Guadalajara, en esperado duelo en el Clausura

Corral reapareció el pasado jueves después de dos partidos de suspensión con un gol en el triunfo de las Tuzas 2-0 sobre Tijuana, con el cual el equipo saltó al segundo lugar de la tabla y la delantera se mantuvo como líder anotadora, empatada con la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca; y Diana Ordóñez, del Tigres UANL.

Charlyn será la cabeza del ataque de un Pachuca que deberá hacerlo todo bien para salir adelante ante un Guadalajara, que cuarto de la tabla de posiciones, a pesar de tener un partido pendiente.

Lideradas por Alicia Cervantes y Adriana Iturbide, las Chivas del entrenador español Antonio Contreras tratarán de sacar provecho de la condición de local para mantenerse en la parte alta de la tabla.

En otros partidos de este domingo, el campeón Tigres UANL de la delantera española Jenni Hermoso recibirá al Querétaro, Puebla al Juárez FC y Necaxa al San Luis.

El lunes el líder Monterrey de la delantera española Lucía García se meterá en el estadio del Atlas, que es decimotercero, con todo a favor para mantener el liderato.

García suma nueve goles, dos menos que las líderes, y tratará de aprovechar que el rival tiene la cuarta defensa más endeble del campeonato para tratar de vulnerarlo.

Le Sommer liderará al Toluca en su visita al América de la española Irene Guererro, en uno de los duelos más esperados de una jornada que concluirá con el León-Mazatlán, el Santos Laguna-Cruz Azul y el Tijuana-Pumas UNAM, estos dos últimos se jugarán el martes.

-Partidos de la duodécima jornada del Clausura del fútbol mexicano:

Domingo 15.03: Guadalajara-Pachuca, Puebla-Juárez FC, Necaxa-San Luis, Tigres UANL-Querétaro.

Lunes 16.03: Atlas-Monterrey, América-Tolucay León-Mazatlán.

Martes17.03:, Santos Laguna-Cruz Azul y Tijuana-Pumas UNAM.