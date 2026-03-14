Lamine Yamal cuelga una foto junto a Laporta en Instagram a un día de las elecciones

La estrella del Barça irrumpió en la jornada de reflexión para subir una historia en Instagram en la que posa con una camiseta azulgrana con su nombre y el '10' a la espalda junto al rival de Víctor Font en las urnas.

Una instantánea en la que Laporta y él aparecen sonrientes junto a la maqueta del nuevo Spotify Camp Nou y que Lamine Yamal adorna con dos corazones azulgranas.

De este modo, el extremo del Barça parece posicionarse a favor de Laporta en la carrera electoral, como en su momento lo hicieron el técnico del primero equipo, Hansi Flick, y el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco'.