10 datos de la jornada 28

El gol desde más allá de los 60 metros que marcó Arda Güler le situó en una lista muy selecta de futbolistas que firmaron tantos de larga distancia con el Real Madrid. Antes lo lograron Mikel Lasa, que marcó al Sevilla en 1995 desde unos 58 metros; Clarence Seedorf, al Atlético en 1997 desde cerca de 45; Santi Aragón, al Barcelona en 1990 desde unos 42; y Gheorghe Hagi, a Osasuna en 1992 desde una distancia similar.

Fede Valverde cerró su semana mágica con el Real Madrid con un tanto al Elche, el quinto en apenas ocho días. El pasado fin de semana marcó un tanto al Celta; el miércoles, celebró un triplete frente al Manchester City en la Liga de Campeones; y, este sabado, concluyó su racha en el Bernabéu con un acierto con el que confirmó que está en su mejor momento del curso.

El Oviedo es colista de LaLiga EA Sports por su falta de victorias. Apenas ha conseguido cuatro en 27 jornadas, pero dos de ellas las ha logrado frente al Valencia. La primera, en septiembre, cuando ganó 1-2 en Mestalla; y la segunda, esta jornada, con un tanto de David Costas que bastó al equipo de Guillermo Almada para derrotar 1-0 al de Carlos Corberán.

Con los minutos que jugó Antoine Griezmann frente al Getafe, alcanzó los 340 partidos en Primera División disputados con el Atlético de Madrid y superó a Enrique Collar, que alcanzó los 339. El jugador francés es quinto en la clasificación por detrás de Koke Resurrección (511 partidos), Adelardo Rodríguez (401), Jan Oblak (395) y Tomás Reñones (367).

Con el duelo que perdió el Athletic frente al Girona (3-0), el equipo de Ernesto Valverde sufrió su derrota número 20 esta temporada en los 42 partidos oficiales que ha disputado entre Liga, Copa, Supercopa y Liga de Campeones. Exactamente, ha sido derrotado en un 47,62 % de sus partidos, casi la mitad.

Quique Sánchez Flores se estrenó en el banquillo del Alavés la pasada jornada en Mestalla. Ganaba 1-2 en el minuto 89 y encajó dos tantos en el 90 y en el 99 para terminar el choque con una derrota dolorosa (3-2). Una semana después, volvió a encajar un tanto en el tiempo añadido que le restó puntos. Su equipo ganaba 1-0 al Valencia y Pépé, en el minuto 98, empató el encuentro y dejó al conjunto vitoriano sin dos puntos esenciales en su pelea por no perder la categoría.

La derrota en el Bernabéu (4-1) y la victoria del Mallorca frente al Espanyol (2-1), provocó la caída del Elche hasta la decimoctava posición, la última que otorga una plaza de descenso. Es la primera vez en todo el curso que el equipo de Eder Sarabia se mete de lleno en una de las posiciones de Segunda División. En la jornada séptima llegó a ocupar la cuarta plaza y en la vigésima aún era octavo con 24 puntos. Ahora tiene 26 y se han encendido las alarmas.

Raphinha marcó dos tantos de penalti al Sevilla y mantuvo su racha de aciertos desde los once metros desde que es jugador del Barcelona. No ha fallado ningún intento de los ocho de los que ha disfrutado con la camiseta azulgrana. Su efectividad es total.

Con el tanto de penalti que marcó Mikel Oyarzabal a Osasuna, alcanzó los 129 goles en todas las competiciones e igualó a Roberto López Ufarte en la segunda posición de la tabla de máximos goleadores históricos del club donostiarra que lidera Jesús María Satrústegui. El mítico atacante de la Real Sociedad alcanzó los 162 tantos que entre las temporadas 1973/74 y 1985/86.

El delantero del Celta marcó esta jornada un gol ante el Betis en el estadio de La Cartuja. Fue su quinto tanto de la temporada, todos en Liga, y todos a domicilio: antes anotó contra el Girona en Montilivi, frente al Espanyol en el RCDE Stadium y un doblete a Osasuna en El Sadar.