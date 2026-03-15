Conmebol y AFA llegaron a aceptar jugar en Madrid pero no hubo acuerdo sobre la fecha

“La Conmebol y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalíssima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”, indicaron ambas entidades en un comunicado oficial.

El encuentro que debía enfrentar a los campeones de la Eurocopa y la Copa América estaba inicialmente programado en el Lusail Stadium de Doha (Catar) pero la guerra en Medio Oriente obligó a que se buscara una nueva sede.

La UEFA propuso trasladar el partido al Santiago Bernabéu de Madrid, donde España actuaría como local, opción rechazada por la AFA con respaldo de la Conmebol.

Argentina sugirió como alternativa jugar en el Estadio Monumental en Buenos Aires, mientras que otras sedes consideradas, como Roma o Lisboa, tampoco prosperaron. Incluso se planteó un aplazamiento hasta después del Mundial, pero la falta de disponibilidad de España hizo imposible esta opción.

Según informó este domingo en un comunicado, la UEFA exploró "varias alternativas viables" pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables" para la AFA.

El comunicado de la Conmebol y la AFA, en tanto, asegura que ante la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo, "Argentina aceptó la idea sin objeciones", excepto la fecha y sugirió el 31 de marzo.

"La UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima", afirma el texto de las federaciones latinoamericanas.

La Finalissima iba a ser el último encuentro internacional oficial de ambas selecciones previo al Mundial 2026. La primera edición la ganó Argentina en 2022, el mismo año en que ganó el Mundial, tras derrotar a Italia por 3-0 en el estadio de Wembley, en Londres.

Argentina se enfrentará en la primera fase del Mundial a Argelia, Austria y Jordania, y España jugará contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.