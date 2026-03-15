El Cruz Azul empata con los Pumas UNAM y recupera el liderato del torneo Clausura

Los Azules tomaron ventaja con goles del argentino Nicolás Ibáñez y de Carlos Rodríguez y los Pumas empataron con un gol del brasileño Juninho y un autogol del colombiano Willer Ditta.

Después de media hora de lucha, los Azules se adueñaron del partido y lo confirmaron goles para irse al descanso con ventaja de 0-2.

En el minuto 35, en un tiro de esquina, Ditta se hizo de un balón y se lo dio a Ibáñez, letal en el remate de cabeza para darle a los Azules una ventaja ampliada en el 42 con un gol de derecha de Rodríguez, a pase de Jorge Rodarte.

Pumas presionó en la segunda mitad y en el 61 descontó con un penalti bien ejecutado por Juninho.

Cuando mejor estaban los universitarios, el brasileño Nathan Silva fue expulsado en una polémica decisión y dejó al cuadro de casa con un hombre menos en la cancha.

A pesar de la dificultad, Pumas se fue por el empate y lo logró en el 77 cuando, en una disputa en el área, Ditta metió un gol en propia puerta, el 2-2.

Cruz Azul buscó recuperar la ventaja, pero se encontró con un rival bien plantado, liderado por el guardameta costarricense Keylor Navas, quien salvó a su equipo en varias ocasiones.

Los celestes llegaron a ocho triunfos con dos empates, una derrota y 26 puntos, uno más que el Toluca que un par de horas antes empató 1-1 con el Atlas.

En otros partidos de hoy, el Guadalajara goleó por 3-0 al Santos Laguna, Tijuana goleó por 0-3 al León y Pachuca empató 1-1 con el San Luis.

Guadalajara subió al tercer lugar con dos goles del mexicano Armando González y uno de Ricardo Marín, en tanto el Tijuana se impuso con dos anotaciones de Kevin Castañeda y uno del uruguayo Diego Abreu.

El venezolano Salomón Rondón convirtió un gol en el minuto 90 para darle al Pachuca un empate 1-1 en casa del San Luis que había tomado ventaja con un gol de derecha del italiano Joao Pedro, quien llegó a 10 dianas para confirmarse como líder anotador del campeonato, dos más que Armando González.

La undécima jornada comenzó este viernes, cuando Puebla y Necaxa empataron sin anotaciones y el Monterrey empató 2-2 en el estadio del Juárez.

Este domingo, el Tigres UANL recibirá al Querétaro y el América al Mazatlán.