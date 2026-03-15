Flamengo escala al podio en el Brasileirão

La victoria en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro le permitió a Flamengo ascender provisionalmente al tercer lugar de la clasificación del Brasileirão, con 10 puntos, a tres del líder, São Paulo.

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El equipo rojinegro, ahora comandado por el portugués Leonardo Jardim, que sustituyó este mes al despedido Filipe Luís, comparte los mismos puntos que Palmeiras, segundo por mejor diferencia de goles, y que Fluminense, cuarto en la clasificación.

La derrota, por su parte, hundió al Botafogo, campeón brasileño de 2024, entre los cuatro últimos de la clasificación, que son castigados con el descenso, ya que el equipo comandado por el amenazado técnico argentino Martín Anselmi tan solo cuenta con una victoria en lo que va del torneo.

Flamengo abrió el marcador a los 12 minutos con una anotación del delantero Samuel Lino y amplió en el último minuto del primer tiempo con gol del defensa Léo Pereira.

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Tras la jugada del segundo tanto, revisada por el VAR, el árbitro expulsó al defensa argentino Alexander Barboza, del Botafogo, por una falta sobre el goleador Pedro.

En ventaja tanto en el marcador como en número de jugadores, Flamengo fue amplio dominador en el segundo tiempo y Pedro anotó el tercero a los tres minutos del complementario tras recibir una asistencia del uruguayo Guillermo Varela.

Los flamenguistas se exhibieron ante Ancelotti, que acudió al Nilton Santos para observar a jugadores que puede incluir en la lista de los convocados, que será divulgada el lunes, para los amistosos de Brasil este mes ante Francia y Croacia, los últimos antes de que el italiano anuncie a los 26 que disputarán el Mundial 2026.

Además de Pedro y Léo Pereira, autores de dos de los goles de Flamengo y que brillaron en el partido, Ancelotti también observó al centrocampista Lucas Paquetá y a los defensas Alex Sandro y Danilo. Estos tres últimos tienen elevadas opciones de ser incluidos en la lista de convocados.

El seleccionador también analizó el rendimiento de dos jugadores del Botafogo: el volante Danilo y el lateral Vitinho, igualmente en su lista de preconvocados.

Danilo tiene posibilidades de ser convocado para sustituir al lesionado Bruno Guimaraes.

En otro partido anticipado por la sexta ronda, Vitória se impuso por 2-0 al Atlético Mineiro con goles de Renato Kayzer y Erick, y ascendió al undécimo lugar de la clasificación, con 7 puntos. EFE