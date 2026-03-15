Flick reserva a Lamine y confía en el joven Espart; el Sevilla, con dos cambios en defensa

El conjunto azulgrana saltará al terreno de juego con Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Roony, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Sevilla formará de inicio con las novedades en los laterales de Carmona y Suazo, en un once titular integrado por Odysseas; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoumé, Sow; Juanlu, Alexis, Oso; y Akor.