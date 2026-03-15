15 de marzo de 2026 - 11:20
Flick reserva a Lamine y confía en el joven Espart; el Sevilla, con dos cambios en defensa
Barcelona, 15 mar (EFE).- El técnico del Barcelona Hansi Flick dará descanso a Lamine Yamal, reemplazado por Roony Bardghji, y otorgará la titularidad en el lateral derecho al canterano Xavi Espart, que debutará en LaLiga EA Sports este domingo en el Spotify Camp Nou contra el Sevilla, que presentará dos cambios en defensa.
El conjunto azulgrana saltará al terreno de juego con Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Roony, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
Por su parte, el Sevilla formará de inicio con las novedades en los laterales de Carmona y Suazo, en un once titular integrado por Odysseas; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoumé, Sow; Juanlu, Alexis, Oso; y Akor.