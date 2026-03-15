Font: "Seguiré luchando para que el club de mi vida sea lo que sueño que tienen que ser"

"Llevo años luchando para que el Barça que yo sueño sea una realidad. Creo mucho en esta causa, independientemente del rol que tenga. El Barça que nosotros soñamos llegará más pronto que tarde y yo seguiré luchando para que el club de mi vida sea lo que sueño que tienen que ser", ha declarado.

Con el más del 70% escrutado, que daba una victoria a Laporta con un 68% de los votos, Font ha atendido a la prensa antes de felicitar personalmente al que será el nuevo presidente del club para los próximos cinco años.

"Quiero empezar felicitando a Joan Laporta, presidente electo por su victoria incontestable. Quiere agradecer a todos los socio que han dado apoyo a la candidatura del cambio. Es obvio que no hemos conseguido los resultados que esperábamos, pero quiero remarcar que nos hubiera gustado que la participación (de un 42,34%) hubiera sido más alta", ha afirmado.

A la hora de analizar su segunda derrota ante Laporta en las urnas, Font ha considerado como una de las claves "que la pelota y el resultado deportivo cuenta mucho".

"Esto y el regreso del Camp Nou están por encima de muchas cosas sociales y económicas que no funcionan. Y esto ha pasado por delante de lo otro. Es obvio que cuando quieres ganar unas elecciones y hay una diferencia grande es una sorpresa", ha apuntado.

En cualquier caso, Font cree que la causa que defiende "es noble y que va mucho más allá del resultado cortoplacista del primer equipo de fútbol" y se ha felicitado porque el club está vivo "y existe gente que quiere luchar por el Barça".

"Seguro que, en los próximos años, este debate seguirá", ha concluido antes de acercarse a la carpa de la candidatura de 'Defensem el Barça' para felicitar al ganador.