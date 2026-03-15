La selección brasileña aún tiene ocho puestos abiertos a menos de tres meses del Mundial

La lista a ser divulgada este lunes será la última antes de que el técnico italiano anuncie la definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 y en la que, según diferentes comentaristas, ya tienen puesto confirmado unos 13 futbolistas y posibilidades muy altas otros cinco, mientras que en teoría hay ocho plazas en disputa.

Esa indefinición fue la que obligó a Ancelotti a asistir personalmente, o a enviar a miembros de su comisión técnica como observadores, a algunos de los partidos de la sexta jornada del Campeonato Brasileño, disputados este fin de semana.

La principal incógnita es si el seleccionador finalmente le dará una oportunidad al delantero Neymar, el mayor anotador de la selección brasileña y que, por las diferentes lesiones sufridas en los últimos meses, hasta ahora no ha sido tenido en cuenta por el entrenador italiano.

Ancelotti llegó a acudir al partido del pasado martes en que Santos empató 2-2 con Mirassol, pero el exatacante del Barcelona y del PSG no jugó debido a su fatiga muscular, aunque sí podrá lucirse este domingo, cuando el Santos recibirá al Corinthians en un clásico que será observado por al menos tres auxiliares del italiano.

Además de Neymar (Santos), entre los jugadores que estarán en la mira de los observadores este fin de semana figuran el delantero Vitor Roque (Palmeiras), el lateral Paulo Henrique (Vasco da Gama) y el portero Hugo Souza (Corinthians).

Entre los que cuentan con la confianza del seleccionador, han estado presentes en sus convocatorias y tienen cupo prácticamente garantizado en el Mundial, a menos de que sufran lesiones, figuran astros como los delanteros Vinícius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Estevão (Chelsea).

También están en esta lista el portero Alisson (Liverpool), los defensas Éder Militão (Real Madrid), Danilo (Flamengo), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Alex Sandro (Flamengo), y los centrocampistas Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea) y Bruno Guimarães (Newcastle).

El atacante Rodrygo (Real Madrid) estaba en esta lista hasta sufrir la grave lesión en la rodilla por la que fue operado esta semana y que, por la baja de diez meses, lo dejó por fuera del Mundial.

Entre los que tienen altas posibilidades de ser convocados y dependen de su desempeño en los amistosos figuran el lateral derecho Wesley (Roma), el centrocampista Lucas Paquetá (Flamengo) y los delanteros Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Tottenham) y João Pedro (Chelsea).

Otros que figuran con posibilidades son el portero Hugo Souza (Corinthians); los defensas Douglas Santos (Zenit), Léo Pereira (Flamengo) y Bremer (Juventus); los centrocampistas Danilo (Botafogo) y Gabriel Sara (Galatsaray), y los delanteros Endrick (Lyon), Vitor Roque (Palmeiras), Luiz Henrique (Zenit), Rayan (Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford).

Estos dos últimos nunca han sido convocados para la selección brasileña, pero vienen brillando en la actual temporada de la Premier League.

Los jugadores con posibilidades deben ser convocados para los amistosos, ya que Ancelotti quiere observarlos de cerca, y ocuparán lugares de favoritos para disputar el Mundial que no estarán en la lista del lunes por lesión como Bruno Guimaraes, Éder Militão y Estevão.

Con Alisson como uno de los grandes favoritos al cupo y a la titular, dos de los ocho cupos aún en disputa son para porteros, lugares a los que aspiran Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), Ederson (Fenerbahçe) y John (Nottingham Forest), que ya han sido probados por Ancelotti pero sin convencer totalmente.