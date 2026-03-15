Milito asegura que el Guadalajara tiene margen de mejoría

"Siento que si bien vamos consiguiendo resultados, tenemos talento para hacerlo mejor", dijo Milito en una conferencia de prensa, luego del triunfo por 3-0 sobre el Santos Laguna.

En partido de la jornada 11, el Guadalajara derrotó al Santos Laguna, colista, con dos goles de Armando González, segundo en la clasificación de artilleros, y un tanto de Ricardo Marín.

Milito afirmó que sus jugadores tienen la mentalidad de no conformarse y de ir por más en cada partido.

"Para mejorar lo primero es no conformarse; lo tenemos claro", explicó.

El conjunto rojiblanco se mantiene como el tercero mejor de la clasificación con 24 puntos de 33 posibles, con un partido por jugar.

Milito afirmó que si bien hay ofertas de conjuntos europeos por su goleador, Armando González, quien ha evolucionado en su nivel de juego, preferiría que se quedara por el momento en el club.

"Tiene las condiciones (para jugar en Europa), pero quiero que se quede con nosotros, no tengo ningún apuro de que se nos vaya, espero que él tampoco", señaló.

Ante la posibilidad de que el club se quede sin el guardameta José Rangel en los últimos partidos del torneo por un eventual llamado a la selección, Milito aseguró que cualquiera de sus suplentes está listo para incorporarse al cuadro titular.

"Tenemos muy buenos arqueros", dijo.

Las Chivas de Guadalajara recibirán el próximo miércoles al León en un partido pendiente de la fecha nueve, y el próximo sábado visitará al Monterrey.