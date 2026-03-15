Simeone, pendiente de Oblak

El guardameta esloveno, lesionado en el entrenamiento del viernes, fue reemplazado por Juan Musso en la victoria por 1-0 del sábado ante el Getafe en el Metropolitano.

De no estar tampoco disponible contra el Tottenham, a la espera de su evolución en las próximas horas, el guardameta argentino, el titular en la Copa del Rey, supliría de nuevo la baja de Oblak con tres goles de ventaja en el duelo de vuelta en el estadio Tottenham de Londres, tras el triunfo por 5-2 en el choque de ida.

Simeone tiene dos bajas seguras para el compromiso del miércoles en Londres: Pablo Barrios, con una dolencia muscular y baja en diez de los últimos once partidos de su equipo, el más reciente con el Getafe, tras lesionarse de nuevo en la otra pierna, y Rodrigo Mendoza, con un esguince en el tobillo derecho que lo ha apartado de los dos encuentros más recientes de su equipo.

La plantilla del Atlético de entrenará de nuevo este lunes por la mañana en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes de viajar el martes a Londres, donde se ejercitará por la tarde en el escenario del duelo del miércoles.