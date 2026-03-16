Brasil convoca a Endrick y deja fuera a Neymar

El técnico italiano Carlo Ancelotti divulgó una lista de 26 convocados con numerosas novedades, como el centrocampista Gabriel Sara (Galatasaray) y el joven delantero Rayan (Bournemouth), que nunca había convocado.

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El seleccionador lamentó no haber podido observar a Neymar cuando acudió al partido del martes pasado entre Santos y Mirassol, ya que el delantero no jugó por fatiga muscular, y repitió que solo convocará para el Mundial a los que estén en el 100 % de sus condiciones físicas.

Ancelotti explicó que, además de sustituir a varios futbolistas importantes para la selección que están lesionados, quiere probar a nuevos jugadores que no conoce personalmente, antes de definir la lista final de convocados.

En la lista divulgada este lunes destacaron por su ausencia jugadores de confianza de Ancelotti y con altas probabilidades de disputar el Mundial, pero que se recuperan de lesiones en este momento.

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Entre los excluidos por lesión figuran los defensas Éder Militão (Real Madrid) y Caio Henrique (Mónaco) , el lateral derecho Vanderson (Mónaco) , el centrocampista Bruno Guimarães (Newcastle) y el delantero Estevão (Chelsea).

Tampoco figura en la lista el delantero Rodrygo (Real Madrid), otro de los favoritos de Ancelotti, ya que fue sometido a una cirugía la semana pasada por una grave lesión en una rodilla y se perderá el Mundial, pues estará de baja unos diez meses.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026.

La Canarinha se enfrentará a Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y a Croacia el 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando.

Lista de convocados

Porteros: Alisson (Liverpool-GBR), Bento (Al-Nassr-KSA) y Ederson (Fenerbahçe-TUR).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus-ITA), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-GBR), Ibáñez (Al-Ahli-KSA), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG-FRA) y Wesley (Roma-ITA).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea-GBR), Casemiro (Manchester United-GBR), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Itthad-KSA) y Gabriel Sara (Galatasaray-TUR).

Delanteros: Endrick (Lyon-FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Igor Thiago (Brentford-GBR), Joao Pedro (Chelsea-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-GBR) y Vinícius Junior (Real Madrid-ESP). EFE